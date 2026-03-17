AMG-Raser nach illegalem Rennen vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Hamburg beginnt am Mittwoch der Prozess gegen zwei Männer, denen die Staatsanwaltschaft die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen vorwirft.

Nach Überzeugung der Anklage sollen die beiden Angeklagten, P. und G., am Morgen des 24. März 2025 an der Kreuzung Deelböge/Rosenbrook in Eppendorf spontan beschlossen haben, mit ihren Autos ein Rennen zu fahren.

Raser verursachten 70.000 Euro Sachschaden

Laut Anklage beschleunigten beide Fahrer bei Grünlicht stark und sollen mit ihren Wagen auf etwa 100 km/h gekommen sein, bevor sie in den Rosenbrook einbogen. Dort kam es dann zum Zusammenstoß: Das Fahrzeug von G. kollidierte mit dem Wagen der Geschädigten B., die auf der mittleren Fahrspur unterwegs war. Die Frau erlitt Rippenbrüche, an ihrem Auto entstand ein Schaden von mehr als 70.000 Euro.

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Die 55 Jahre alte Fahrerin des Mercedes wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Angeklagten, damals 31 und 55 Jahre alt, blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Nun muss das Gericht klären, ob es sich tatsächlich um ein illegales Kraftfahrzeugrennen handelte.