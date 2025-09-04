Die Klickzahlen im Internet: gigantisch. Die Zahl der akkreditierten Pressevertreter: nie dagewesen. Die Zuschauerschlange vor dem Gerichtssaal: schon am frühen Morgen elend lang. Der Block-Prozess in Hamburg bricht alle Rekorde, was das öffentliche Interesse angeht, zumal es Journalisten erstmals erlaubt ist, live aus dem Gerichtssaal zu berichten. Woran liegt es, dass dieses Strafverfahren (denn das ist es, auch wenn es sich für das Publikum bisweilen anfühlt wie eine Netflix-Serie) die Menschen so bewegt? Dass ein Sorgerechtsstreit in der feinen Gesellschaft zum Gesprächsthema in Kneipen und Kantinen wird? Sechs Thesen, warum uns dieser Prozess so fasziniert.







