Kaum ein Musiker polarisiert wie er: Der Hamburger Gangster-Rapper Jonas Klaus alias „Gzuz“ wird von seinen Fans deutschlandweit gefeiert. Mit der „187 Strassenbande“ feiert er seit Jahren große Erfolge. Doch abseits der Bühne gerät der 37-Jährige immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Zuletzt auf der Reeperbahn, wo er trotz laufender Bewährung mit Drogen erwischt wurde. Ins Gefängnis muss der Musiker dennoch nicht.





