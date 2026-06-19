Nach einer Straßenblockade musste sich ein Mitglied der „Letzten Generation“ vor Gericht verantworten – doch dann wendete sich das Blatt.

Mit Transportern hatten Klimaaktivisten des Bündnisses Letzte Generation unter anderem den Elbtunnel blockiert. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Mit Kleber und einem großen Banner blockierten Aktivisten der „Letzten Generation“ im April 2023 die A7 kurz vor der Elbbrücke und schütteten Rapsöl auf die Fahrbahn. Daraufhin entwickelte sich ein 14 Kilometer langer Stau. Nun stand eine der Demonstrantinnen, die 29-jährige F., vor dem Amtsgericht Harburg. Unterstützung bekam die 29-Jährige auch von anderen Umweltaktivisten.

Vorgeworfen wurden der jungen Frau gemeinschaftliche Nötigung, Widerstand gegen die Polizei sowie versuchter Eingriff in den Straßenverkehr. Doch im Prozess kamen Fragen auf – die Beweise seien zu dürftig.

Beweise zu dürftig: Schwere Vorwürfe vom Tisch

Anzeige

Die WochenMOPO 25/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Der schnellste Weg ins Krankenhaus: Scooter-Boom in Hamburg – Chirurg warnt • Terrorspur führt zur Blauen Moschee: Iran-Spione vor Gericht • 16 Seiten Sport: Deutsche Einheit bei der WM – Außerdem: Die schönsten Trikots • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur

Laut Anklage soll F. sich auf dem Mittelfahrstreifen befunden und Updates in einer Telegram-Chatgruppe der „Letzten Generation“ über den Verlauf der Aktion gegeben haben. Jedoch ließ sich nicht zweifelsfrei beweisen, ob die Angeklagte zur Tatzeit überhaupt ein Handy bei sich trug.

Ein direkter Eingriff in den Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Beamte konnten somit nicht nachgewiesen werden. Staatsanwaltschaft und Richterin ließen die beiden Punkte nach kurzer Zeit fallen.

Anzeige

Gericht zeigt sich nachsichtig: Geldstrafe auf Bewährung

F. bedauerte die Tat, verwies jedoch auf ihre damalige Verzweiflung angesichts des Klimawandels. Diese Art des Protests wolle sie künftig nicht mehr wählen, räumte sie ein. Da die 29-Jährige bislang strafrechtlich nicht auffällig geworden war und sich auch seither nichts mehr zuschulden kommen ließ, zeigte sich das Gericht nachsichtig.

Anzeige

Das könnte Sie auch interssieren: Bei einer Zwangsräumung zieht ein 74-Jähriger eine Waffe – Jetzt wurde er verurteilt

F. wurde zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen in Höhe von 50 Euro verurteilt. Die Strafe wurde jedoch für eine zweijährige Bewährungszeit unter Vorbehalt ausgesetzt. Mit diesem Urteil gaben sich die Angeklagte und ihre Verteidigerin sichtlich zufrieden. (tfs)