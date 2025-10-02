50.000 Euro lockten, doch dieser Tresor-Coup ging schief

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sollen sie in ein Restaurant eingestiegen sein und einen Tresor gestohlen haben – mitsamt 50.000 Euro Bargeld. Nun stehen zwei mutmaßliche Diebe vor Gericht.

Den beiden Angeklagten wird gemeinschaftlicher Diebstahl in besonders schwerem Fall zur Last gelegt. Gemeinsam mit einem weiteren, bislang unbekannten Mittäter sollen die beiden einen Plan geschmiedet haben, den sie in der Nacht des 12. September 2023 in die Tat umsetzen wollten: Das Trio begab sich zu einem an der Außenalster gelegenen Restaurant.

Tresor aus Verankerung gerissen

Während der heute 50-jährige Angeklagte S. den Tatort in einem Taxi sitzend abgesichert haben soll, sollen der 38-jährige Angeklagte K. und der dritte Mittäter mit einem nachgemachten Generalschlüssel in das Restaurant eingebrochen sein.

In der Lokalität sollen sie dann die verschlossene Tür zum Büroraum aufgetreten und einen an der Wand fest verschraubten Tresor aus einem Schrank gewaltsam aus der Verankerung gerissen haben. Darin befanden sich rund 50.000 Euro Bargeld. Anschließend machte sich das Trio mit dem Tresor aus dem Staub.

Die beiden Angeklagten müssen sich nun am Donnerstag ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten.