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Christina Block und Anwalt Ingo Bott. Im Hintergrund: ihr Lebensgefährte und Mitangeklagter Gerhard Delling mit seinem Anwalt David Rieks

Christina Block und Anwalt Ingo Bott. Im Hintergrund: ihr Lebensgefährte und Mitangeklagter Gerhard Delling mit seinem Anwalt David Rieks. Foto: picture alliance/dpa/dpa/Pool | Christian Charisius

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Block-Prozess: „Da habe ich verstanden, dass etwas falsch läuft“

Heute findet vor dem Hamburger Landgericht der 46. Verhandlungstag im Verfahren um die Entführung der Block-Kinder statt. Angeklagt sind die Mutter Christina Block als mutmaßliche Auftraggeberin sowie sechs weitere Personen. Sie bestreitet, etwas mit der Verschleppung ihrer Kinder in der Silvesternacht 2023 zu tun zu haben. Heute ist die Aussage eines Israelis geplant, der bei der Entführung eines der Autos gefahren haben soll – und der wenige Tage vor der Tat an einem mutmaßlichen Treffen der Entführer mit Christina Block im Hotel Elysée teilgenommen haben soll. Block bestreitet, dass es ein solches Treffen gegeben hat. Wir berichten wieder live aus dem Gerichtssaal. Die Geschehnisse vom 45. Verhandlungstag können Sie hier nachlesen.

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