400.000 Euro Strafe oder Knast: Hartes Urteil gegen Flughafen-Blockierer

Mit einem Bolzenschneider brachen im Juli 2023 Klimaaktivisten in das Gelände des Hamburger Flughafens ein und klebten sich auf der Rollbahn mit Schnell-Beton fest. Der Flugverkehr wurde lahmgelegt, betroffen waren rund 8500 Reisende. Lufthansa reichte Klage ein. Das Hamburger Landgericht hat die zehn Täter:innen nun verurteilt – und die Strafe hat es in sich.

Zahlen oder Ordnungshaft? Diese Entscheidung müssen sich die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ nun stellen, die am Freitag, den 21. November, vom Landgericht Hamburg verurteilt wurden. Die Strafe: 403.137,68 Euro Schadensersatz an die Lufthansa oder bis zu zwei Jahre Ordnungshaft.

Die Schadensersatzsumme setzt sich aus Zahlungen an Fluggäste am Flughafenschalter (115.374,20 Euro) und über den Kundenservice (92.164,04 Euro), dem Mehrverbrauch von Kerosin (4107 Euro), zusätzlichen Verspätungskosten (705,24 Euro) und dem entgangenen Gewinn (190.787,20 Euro) zusammen. Zusätzlich müssen die Angeklagten die Verfahrenskosten (Streitwert: 700.000 Euro) tragen. Das Urteil wurde an Kläger und Beklagte verschickt. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Klimaaktivisten kleben sich fest: 8500 Fluggäste betroffen

Die Angeklagten sollen gegen 6 Uhr morgens am 13. Juli 2023 mit Bolzenschneidern ein Loch in den Sicherheitszaun des Flughafens Hamburg geschnitten und ein Teilstück des Zauns entfernt haben. Anschließend fuhren sie aufs Rollfeld und klebten sich mit Schnell-Beton daran fest.

Gegen 10 Uhr gelang es der Polizei, die festgeklebten Aktivisten mit einer Säge freizuschneiden. Der Hamburg Airport GmbH entstand durch die Beschädigung im Fall der 29-Jährigen laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von mindestens 3500 Euro.

57 Flüge der Lufthansa-Gruppe mit insgesamt 8500 Fluggästen waren von der Aktion betroffen. Die Lufthansa reichte daraufhin Klage ein und forderte einen Schadensersatz von 400.000 Euro.