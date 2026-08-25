Ein 44-Jähriger soll als Kurier Drogen im großen Stil ins Land gebracht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Vor dem Landgericht Hamburg beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen Mann, der als Drogenkurier für eine mutmaßliche Koksbande tätig gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen in sechs Fällen Beihilfe zum bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln vor. Bei drei Transporten soll er das Kokain zudem selbst nach Deutschland gebracht haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann zwischen Mai und Juli 2025 für den mutmaßlichen Drogenboss Mansour Ismail gearbeitet haben, der mit seinen Komplizen im großen Stil Kokain nach Hamburg geschleust und verteilt haben soll. Der erste Transport fand laut Anklage Ende Mai 2025 statt. Demnach fuhr der Mann in die Niederlande, um dort rund 120 Kilogramm Kokain entgegenzunehmen. Die Drogen brachte er mit einem sogenannten „Stash Car“ – einem Fahrzeug für den unauffälligen Drogentransport – zunächst nach Niedersachsen und anschließend nach Hamburg.

Prozess gegen mutmaßlichen Drogenkurier startet am Dienstag

Anzeige

Wenige Wochen später soll er in Hamburg 88 Kilogramm Kokain aus einem Lastwagen entladen haben. Die Lieferung war den Ermittlern zufolge zuvor aus Spanien nach Deutschland gebracht worden. Anschließend soll der Angeklagte die Drogen an mehrere Abnehmer in Hamburg verteilt haben.

Die WochenMOPO 34/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

• Psychoterror, Schläge, Drohungen: Wenn der Nachbar zum Feind wird

• Block-Prozess: Der letzte Akt – für Christina Block geht es um alles

• 16 Seiten Sport: Kein Vuskovic! Warum der Bornauw-Transfer für den HSV trotzdem top ist

• Jede Woche mit 32 Seiten Rätsel und Kultur: Fantasy-Filmfest & Helge Schneider zwei Mal im Stadtpark

Im Juli soll der Mann erneut als Kurier im Einsatz gewesen sein. Diesmal geht es laut Staatsanwaltschaft um 110 Kilogramm Kokain, die über Spanien und Köln nach Hamburg gelangt sein sollen. Der 44-Jährige soll die Lieferung in Hamburg aufgeteilt und an Käufer, Fahrer und einen sogenannten Bunkerhalter der mutmaßlichen Bande weitergegeben haben.

Anzeige

Seine letzte Fahrt endete am 26. Juli 2025. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft transportierte er 60 Kilogramm Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland. Kurz hinter der Grenze wurde er von der Bundespolizei gestoppt und festgenommen.

Mansour Ismail selbst hat sich bereits vor Jahren ins Ausland abgesetzt. Seitdem wird international nach ihm gefahndet. Zudem steht er auf der Europol-Liste der meistgesuchten Verbrecher. Ein mutmaßlicher Komplize des Angeklagten, der auch als rechte Hand von Ismail fungiert haben soll, muss sich derzeit ebenfalls vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Er soll insgesamt am Vertrieb von rund 2,4 Tonnen Kokain beteiligt gewesen sein.