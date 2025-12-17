mopo plus logo
Der Angeklagte mit seinem Verteidiger

Der Angeklagte Dennis T. (r.) wurde aus dem Gefängnis in Stralsund zum Prozess gebracht. Foto: Zoe Clausen

  • Billstedt

paidAusraster wegen T-Shirt vom Ex: „Er hat mich durch die ganze Wohnung geprügelt“

„Am Anfang waren wir ein normales verliebtes Pärchen“, beschreibt Clara S. ihre Beziehung mit Dennis T. (Namen geändert). Doch im Laufe der Zeit sei ihr Freund immer aggressiver geworden. „Er hat mich durch die ganze Wohnung geprügelt, sodass sogar der Türrahmen kaputtging“, erzählt die heute 22-Jährige. Als sie das T-Shirt eines Ex-Freundes anzog, soll er ausgerastet sein und auf sie eingeschlagen haben – mit fatalen Folgen: Clara S. soll eine Fehlgeburt erlitten haben. Nun steht Dennis T. (36) wegen Körperverletzung vor Gericht – und beteuert seine Unschuld.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

