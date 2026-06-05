34-Jähriger betrügt während der Pandemie die Bundesagentur für Arbeit

Ein Hamburger Unternehmer soll in der Corona-Pandemie Kurzarbeitergeld in großem Stil erschlichen haben. Die Staatsanwaltschaft hat den 34-jährigen Angeklagten F. wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges in drei Fällen angeklagt. In zwei Fällen blieb es demnach beim Versuch.

F. soll im Mai 2020 als Geschäftsführer einer GmbH über eine Lohnabrechnungsgesellschaft gegenüber der Bundesagentur für Arbeit falsche Angaben gemacht haben. Laut Anklage simulierte er einen pandemiebedingten vollständigen Arbeitsausfall für 250 Arbeitnehmer.

Auf dieser Grundlage beantragte er Kurzarbeitergeld sowie die Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. Für den Monat Mai 2020 zahlte die Bundesagentur für Arbeit nach einem Antrag vom 13. Juli 2020 rund 190.000 Euro aus.

Kurzarbeitergeld: Behörde lehnte weitere Zahlungen ab

Weitere Anträge betrafen die Monate Juni und Juli 2020. Dabei ging es um knapp 174.000 Euro und rund 190.000 Euro Kurzarbeitergeld sowie um etwa 128.000 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen.

Diese Zahlungen lehnte die Bundesagentur für Arbeit ab. Der Grund: Die Behörde hatte laut Staatsanwaltschaft erkannt, dass es sich mutmaßlich nur um vorgetäuschte Anträge handelte.

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Erst im Juli 2020 soll F. 201 angebliche Arbeitnehmer rückwirkend zur Sozialversicherung angemeldet haben. Diese Personen sollen jedoch gar nicht für die GmbH gearbeitet haben. Ab Freitag (13 Uhr) muss sich F. vor Gericht verantworten. (tst)