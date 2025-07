Block-Prozess, Tag drei: Angeklagte da – Getuschel im Saal

Mit Spannung erwartet: Am heutigen Freitag soll Christina Block (52) im Prozess um die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aussagen. Angekündigt wurde eine umfassende, stundenlange Einlassung. Block wolle 76 Seiten verlesen, so ihre Verteidiger. Die Staatsanwaltschaft wirft der Unternehmerin vor, Kidnapper beauftragt zu haben, den damals zehn Jahre alten Sohn und die zwölfjährige Tochter aus Dänemark zu entführen. Die Kinder waren 2021 nicht von einem Besuch bei ihrem Vater zurückgekehrt. Silvester 2023, so die Anklage, holten Mitarbeiter der israelischen Firma Cyber Cupula auf Betreiben der Mutter die Kinder gewaltsam zurück nach Deutschland. Christina Block hat das stets bestritten. Die MOPO ist für Sie vor Ort und berichtet live aus dem Gerichtssaal.

9.41 Uhr: Die Vorsitzende Richterin verkündet den Beschluss: Die Anträge auf Aussetzung des Verfahrens werden abgelehnt. Der Aussage von Christina Block steht damit nichts mehr im Weg.

9.36 Uhr: Fotografen und Kameraleute sind jetzt im Saal. Der israelische Angeklagte, der bei der Entführung der Kinder den Fluchtwagen gefahren haben soll, wird erst danach aus der U-Haft zugeführt. Er soll nicht in der Öffentlichkeit erscheinen, man fürchtet Ärger mit palästinensischen Mithäftlingen.

9.30 Uhr: Jetzt ist auch Stephan Hensel eingetroffen, der Vater der entführten Kinder. Er ist Nebenkläger, wurde bei der Entführung niedergeschlagen. Das Ex-Paar wechselt keinen Blick. Eine Block-Unterstützerin im Publikum sagt hörbar zu ihrer Nachbarin: „Er ist der Verbrecher, nicht sie.“

9.25 Uhr: Jetzt sind Christina Block und Gerhard Delling da. Sie begrüßt ihre mitangeklagte Cousine mit einer herzlichen Umarmung.

9.21 Uhr: Am dritten Verhandlungstag herrscht erneut großer Andrang von Presse und Publikum, der Zuschauerraum füllt sich zügig. Im Gerichtssaal sind drei Mitangeklagte eingetroffen, inklusive ihrer Anwälte. Christina Block und Gerhard Delling fehlen noch.

Der Prozess des Jahres geht in die dritte Runde. Mit Block stehen sechs weitere Angeklagte, darunter ihr Lebensgefährte – der frühere Sportmoderator Gerhard Delling (66) – vor Gericht. In ihren Eingangsstatements beim Prozess hatten alle Verteidiger die Vorwürfe gegen ihre Mandanten zurückgewiesen.

Eigentlich wollte sich Christina Block am zweiten Verhandlungstag am 15. Juli zu den Vorwürfen äußern. Doch der Verhandlungstag wurde bereits vorzeitig beendet, ohne dass sie aussagte. Grund: Einer der Verteidiger hat gegen die Zulassung der Kinder als Nebenkläger geklagt – und das Hanseatische Oberlandesgericht hat ihm recht gegeben: Die Zulassung für den heute zwölfjährigen Sohn wurde bereits aufgehoben. Um zu klären, wie es mit ihm und seiner Schwester als Nebenklägerin weitergeht, beendet die Kammer den zweiten Verhandlungstag nach nur einer Stunde.