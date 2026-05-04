23-Jähriger greift neuen Partner seiner Exfreundin mit Obstmesser an

Eine Frau fordert ihren Ex-Freund auf, zu gehen, nachdem er sich in ihre Wohnung gedrängt hat. Doch anstatt zu verschwinden, sticht der 23-Jährige mit einem Obstmesser auf den neuen Freund seiner Ex-Partnerin ein. Jetzt steht er vor Gericht.

Ab Montag muss sich der 23-Jährige vor dem Landgericht verantworten. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen.

23-Jähriger drängt sich in Wohnung seiner Exfreundin

Am Abend des 5. November 2025 soll er unter einem Vorwand zur Wohnung seiner Ex-Freundin in Bergedorf gegangen sein. Als sie die Tür öffnete, drängte er sich an ihr vorbei in die Wohnung. Obwohl sie ihn mehrfach aufforderte zu gehen, blieb er an Ort und Stelle, heißt es in der Anklage.

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Die Frau alarmierte daraufhin mit ihrem ebenfalls anwesenden Freund die Polizei.

Angeklagter sticht mit Obstmesser auf neuen Freund ein

Laut Staatsanwaltschaft stach der Angeklagte kurz darauf mit einem Obstmesser mit fünf Zentimeter langer Klinge auf den Partner seiner Ex-Freundin ein.

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Mit einem Stich verfehlte er die Arterie am Hals nur knapp. Zudem erlitt das Opfer fünf Stich- und drei Schnittverletzungen. Bei dem Versuch, ihren Freund zu schützen, wurde auch die Frau verletzt. Dem 23-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, tödliche Verletzungen des neuen Partners billigend in Kauf genommen zu haben. Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstage eingeplant.