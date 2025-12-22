23-jähriger Dieb überfällt Rollstuhlfahrer – und klaut Schwerbehindertenausweis

Nahe einer Hamburger Bushaltestelle soll ein junger Mann (23) einem Rollstuhlfahrer die Bauchtasche gestohlen haben. Nun steht er wegen Raubes vor dem Amtsgericht.

Der Angeklagte soll am 27. Oktober 2025 einen Rollstuhlfahrer von der Bushaltestelle Spreenende (Groß Borstel) in Richtung Borsteler Chaussee verfolgt haben. Kurz darauf soll der Angeklagte nach der Bauchtasche des Rollstuhlfahrers gegriffen haben, die um dessen Arm und die Armlehne des Rollstuhls gewickelt war.

Rollstuhlfahrer bestohlen – Prozess

Der Rollstuhlfahrer soll mit aller Kraft seine Tasche festgehalten haben, doch der 23-Jährige zog laut Anklage so lange daran, bis der Taschengurt riss. Daraufhin floh er mitsamt der Beute vom Tatort. In der Tasche befanden sich 40 Euro Bargeld, eine Bankkarte und der Schwerbehindertenausweis des Opfers.

Der Prozess gegen den 23-Jährigen startet am Montag, den 22. Dezember, vor dem Amtsgericht Hamburg.