23-Jährige soll Schwangere geschlagen und mit einem Messer verletzt haben – Anklage!

Es sind heftige Vorwürfe, mit denen eine Frau (23) konfrontiert wird. Sie soll eine Schwangere geschlagen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Jetzt steht sie vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihr gefährliche Körperverletzung vor. Sie soll am Nachmittag des 5. Juli 2023 in Horn auf eine schwangere Frau losgegangen sein, nachdem die beiden zuvor in einen Streit geraten waren.

Laut Anklage zog sie der Frau an den Haaren und schlug auf sie ein. Die Schwangere schlug daraufhin zurück. Als eine anwesende Bekannte eingriff und die Angeklagte von ihr wegziehen wollte, soll sie ihr in den Bauch und auf die Brüste geschlagen sowie auf sie eingetreten haben. Die Frau erlitt dabei Prellungen am Oberkörper und eine Verletzung der Brustdrüse.

Frau (23) nach Angriff auf Schwangere vor Gericht

Anschließend soll die Frau erneut auf die Schwangere losgegangen sein. Mit einem mindestens 15 Zentimeter langen und spitz zulaufenden Küchenmesser soll sie Stichbewegungen in Richtung ihres Bauches gemacht und dabei mehrfach gedroht haben, sie umzubringen. Die Frau konnte den Stichen ausweichen. Dann soll die Angeklagte ihr das Messer in den linken Oberschenkel gerammt und es wieder rausgezogen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Prügel-Nacht in Hamburger Nobel-Hotel: Gerichts-Showdown um Reality-Star Marc Terenzi

Anschließend flüchtete sie. Das Opfer erlitt eine drei Zentimeter lange Stichwunde und musste operiert werden.

Am Dienstag wird der Fall vor dem Amtsgericht St. Georg verhandelt.