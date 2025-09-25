Mann soll junge Frau in Gasse auf dem Kiez vergewaltigt haben

Vor knapp einem Jahr, am 14. September 2024, soll der Angeklagte A. die damals 21-Jährige J. in eine menschenleere Gasse gelockt und vergewaltigt haben. Dabei habe er der stark betrunkenen J. vorgemacht, sie zu ihrer Freundin ins Krankenhaus bringen zu wollen.

Gegen 2.50 Uhr soll der heute 32-Jährige in der menschenleeren Gasse nahe einem Lokal am Nobistor über sie hergefallen sein. Mit seinem vollen Körpergewicht soll A. sich auf die 21-Jährige gelegt und für kurze Zeit Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen vollzogen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schlechter Schnitt? Friseur soll unzufriedenen Kunden mit Schere angegriffen haben

J. soll es nach einiger Zeit gelungen sein, A. von sich wegzudrücken. Dem 32-Jährigen wird Vergewaltigung vorgeworfen. Am Donnerstag, dem 25. September, beginnt sein Prozess vor dem Landgericht Hamburg. (mp)