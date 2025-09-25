mopo plus logo
Unter einem Vorwand soll der Angeklagte A. die damals 21-Jährige in eine Gasse nahe der Reeperbahn gelockt haben. (Symbolfoto)

Unter einem Vorwand soll der Angeklagte A. die damals 21-Jährige in eine Gasse nahe der Reeperbahn gelockt haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • St. Pauli

Mann soll junge Frau in Gasse auf dem Kiez vergewaltigt haben

Vor knapp einem Jahr, am 14. September 2024, soll der Angeklagte A. die damals 21-Jährige J. in eine menschenleere Gasse gelockt und vergewaltigt haben. Dabei habe er der stark betrunkenen J. vorgemacht, sie zu ihrer Freundin ins Krankenhaus bringen zu wollen.

Gegen 2.50 Uhr soll der heute 32-Jährige in der menschenleeren Gasse nahe einem Lokal am Nobistor über sie hergefallen sein. Mit seinem vollen Körpergewicht soll A. sich auf die 21-Jährige gelegt und für kurze Zeit Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen vollzogen haben.

J. soll es nach einiger Zeit gelungen sein, A. von sich wegzudrücken. Dem 32-Jährigen wird Vergewaltigung vorgeworfen. Am Donnerstag, dem 25. September, beginnt sein Prozess vor dem Landgericht Hamburg. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

