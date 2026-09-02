Das ging schneller als erwartet. Ein 18‑jähriger wurde heute wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt. Der Fall erinnert an „White Tiger“.

Der 18-Jährige soll mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben, ohne im selben Raum zu sein. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Der Fall erinnerte an den Pädokriminellen „White Tiger“: In Hamburg ist ein junger Mann verurteilt worden, der Kinder und Jugendliche im Internet zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzungen vor der Webcam genötigt haben soll.

Der Angeklagte, Fabian Z., wurde insbesondere wegen mehrerer Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt und wegen gefährlicher Körperverletzung in zehn Fällen, teilweise in sogenannter mittelbarer Täterschaft, zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

18‑Jähriger verurteilt – Kooperation mit „White Tiger“?

Anzeige

Eine Kooperation mit dem gesondert verfolgten „White Tiger“, dessen Verfahren ebenfalls vor dem Landgericht Hamburg anhängig sei, habe die Jugendkammer aber nicht festgestellt.

Das Gericht sah 20 Fälle im sogenannten „Com-Netzwerk“ als erwiesen an. Fabian Z. soll auf insgesamt sieben Mädchen eingewirkt und sie unter Druck gesetzt haben, um sie zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen zu nötigen. Dabei soll er teils allein, teils mit anderen gemeinschaftlich gehandelt haben.

Anzeige

Weitere Verurteilung wegen Angriffs auf homosexuelle Männer

Zu Prozessbeginn hatte die Staatsanwaltschaft Fabian Z. zudem Angriffe auf homosexuelle Männer vorgeworfen. Das Gericht verurteilte den 18‑Jährigen wegen sieben Fällen der gefährlichen Körperverletzung. Er soll die Opfer über Dating-Portale unter einem falschen Namen zu einem Treffen gelockt und dort – teils gemeinschaftlich – unvermittelt angegriffen haben.

Anzeige

Im Fall „White Tiger“ wird bereits seit Januar gegen einen 21 Jahre alten Deutsch-Iraner vor dem Landgericht verhandelt – ebenfalls in nicht öffentlichen Sitzungen. Der Hamburger soll zwischen 2021 und 2023 insgesamt 204 Straftaten begangen haben. (dpa)