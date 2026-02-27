Jugendliche ermorden 18-Jährigen mit 100 Messerstichen im Stadtpark: Urteil gefällt

Im April 2024 lockten zwei Jugendliche einen 18-Jährigen in den Hamburger Stadtpark. Sie füllten ihn ab und stachen anschließend auf ihn ein. Mehr als 100 Stiche stellten die Rechtsmediziner an dem Opfer fest. Jetzt wurden die beiden 18 und 19 Jahre alten Täter verurteilt.

Der 19-Jährige wurde zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren, der 18-Jährige zu neun Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Urteil gegen die beiden Jugendlichen ist noch nicht rechtskräftig.

Die beiden Männer mussten sich seit Oktober vor der großen Jugendkammer wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes verantworten. Der Tatvorwurf: Sie sollen einen Jugendlichen mit mehr als 100 Messerstichen getötet haben. Schon zu Beginn des Prozesses war die Öffentlichkeit im Interesse der Heranwachsenden von der Verhandlung und jetzt auch von der Urteilsverkündung ausgeschlossen.

Psychische Störungsbilder, „die nicht öffentlich erörtert werden sollen“

In dem Prozess kamen demnach auch die Lebensumstände der Angeklagten zur Sprache, „was eine Bloßstellung und Stigmatisierung“ nach sich ziehen könnte, sagte der Vorsitzende Richter zu Prozessbeginn. Zum Tatzeitpunkt seien beide 18 Jahre alt gewesen, sie hätten eine erhebliche, dauerhafte körperliche Behinderung und psychische Störungsbilder, „die nicht öffentlich erörtert werden sollen“.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: 400 Jahre Reeperbahn: Hier lebt der alte Kiez weiter

Hier lebt der alte Kiez weiter Der Kampf um die Elbchaussee: Autofahrer gegen Radfahrer

Autofahrer gegen Radfahrer Eigenbedarf: Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung

Millionärstochter klagt Rentnerin aus der Wohnung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli

Der neue Sturm-Plan des HSV & Fan-Liebling Fujita offen wie nie über St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Musical „Zurück in die Zukunft” feiert Premiere & Sean Paul vertreibt unseren Winterblues

Während des Verfahrens wurde dem älteren der beiden Angeklagten vorgeworfen, aus reiner Mordlust gehandelt zu haben. So soll er sich vor der Tat mit der Tötung eines Menschen beschäftigt und entsprechende Varianten im Freundeskreis erörtert haben. Das gehe aus Zeugenaussagen hervor, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Außerdem habe der 19-Jährige in der Haft versucht, sich mit dem Mord zu profilieren.

Mord im Stadtpark: Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden (damals selbst 18 Jahre alt) den 18-Jährigen am Abend des 16. April 2025 in den Stadtpark gelockt und ihn dort mit Alkohol abgefüllt haben. Anschließend töteten sie ihn mit zahlreichen Messerstichen.

Das könnte Sie auch interessieren: 18-Jähriger mit 100 Messerstichen im Stadtpark getötet: War es Mordlust?

Hundertmal haben sie zugestochen – in Kopf, Hals und Unterkörper. Anschließend warfen sie den leblosen Körper in ein Gebüsch in der Nähe des Kinderplanschbeckens. Dort wurde er dann am nächsten Nachmittag von Passanten entdeckt.