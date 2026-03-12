mopo plus logo
Der Angeklagte Julius K. (Mitte)

Der Angeklagte Julius K. (Mitte) sitzt neben seinem Verteidiger im Landgericht Hamburg – er muss sich wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges verantworten. Foto: Medina Naim

paidEr verprasste das Geld seiner Freunde: So reagiert der Millionen-Betrüger vor Gericht

Julius K. versprach hohe Renditen – und fiel tief. Am Landgericht Hamburg muss sich der 29-Jährige wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 31 Fällen verantworten. Zwischen 2017 und 2020 sollen rund 20 Menschen ihm insgesamt mehr als 1,3 Millionen Euro für angebliche Geldanlagen überwiesen haben. Laut Anklage nutzte er das Geld jedoch nicht wie versprochen, sondern für eigene Zwecke.

