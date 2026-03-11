Julius K. versprach hohe Renditen – und fiel tief. Am Landgericht Hamburg muss sich der 29-Jährige wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 31 Fällen verantworten. Zwischen 2017 und 2020 sollen rund 20 Menschen ihm insgesamt mehr als 1,3 Millionen Euro für angebliche Geldanlagen überwiesen haben. Laut Anklage nutzte er das Geld jedoch nicht wie versprochen, sondern für eigene Zwecke.

