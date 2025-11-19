mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Christina Block neben ihrem Anwalt Ingo Bott im Landgericht Hamburg.

Christina Block neben ihrem Anwalt Ingo Bott im Landgericht Hamburg. Foto: picture alliance/dpa/Pool-dpa | Marcus Brandt

aktualisieren

Block-Anwalt ätzt gegen Staatsanwaltschaft: „Wie die Axt im Wald“

kommentar icon
arrow down

Es geht weiter im Hamburger Prozess des Jahres: Am Mittwoch muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) erneut vor dem Landgericht verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute sagt Astrid Have, Frau des Kindsvaters Stephan Hensel, aus. Sie hatte zuletzt in einem TV-Interview geschildert, wie die Familie von Privatdetektiven der Blocks beschattet und drangsaliert worden sei.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test