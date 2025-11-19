Block-Anwalt ätzt gegen Staatsanwaltschaft: „Wie die Axt im Wald“

Es geht weiter im Hamburger Prozess des Jahres: Am Mittwoch muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (52) erneut vor dem Landgericht verantworten. Sie soll die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/2024 beauftragt haben. Block bestreitet die Vorwürfe. Heute sagt Astrid Have, Frau des Kindsvaters Stephan Hensel, aus. Sie hatte zuletzt in einem TV-Interview geschildert, wie die Familie von Privatdetektiven der Blocks beschattet und drangsaliert worden sei.