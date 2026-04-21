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Dieses energetisch sanierte Mietshaus von 1961 soll für Neubauten abgerissen werden.

Dieses energetisch sanierte Mietshaus von 1961 soll für Neubauten abgerissen werden. Foto: Marius Röer

  • Rothenburgsort

paidGerade erst energetisch saniert: Mieter müssen raus, Wohnhaus wird abgerissen

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Hamburg schwingt die Abrissbirne. Immer mehr Mietshäuser aus den 60er Jahren werden abgerissen, um die Grundstücke dichter zu bebauen und mehr Wohnungen zu ermöglichen. Jetzt soll ein Mietshaus von 1961 in Rothenburgsort abgerissen werden. Die Mieter müssen ausziehen, gebaut werden vor allem Eigentumswohnungen. Die ersten in Rothenburgsort überhaupt! Einen Drittelmix gibt es nicht – und das hat einen Grund.


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