mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Merlefarbene Französische Bulldogge

Diese Französische Bulldogge hat es doppelt getroffen. Sie ist auch noch modisch merlefarben, was weitere gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Foto: picture alliance / imageBROKER | Firn

  • Hamm

paidQualzucht-Vorstoß aus Hamburg: Werden Mops, Bulldogge und Co. jetzt verboten?

kommentar icon
arrow down

Manche Hunde sehen putzig aus, mit ihren viel zu großen Augen und Ohren oder ihren Stummelbeinen. Und sie schnarchen so lustig im Schlaf. Doch was da bei Hunden und auch Katzen häufig als amüsant oder süß empfunden wird, bereitet den Tieren Schmerzen und sorgt häufig für einen frühen Tod. Damit es erst gar nicht zu solchen Qualzuchten kommt, wollen SPD und Grüne mit einem Vorstoß aus Hamburg das Tierschutzgesetz ändern lassen. Auch eine von Martin Rütter unterstützte Petition kämpft dafür. Kommen jetzt Verbotslisten für Mops, Bulldogge, Faltohrkatze und Co.?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test