Manche Hunde sehen putzig aus, mit ihren viel zu großen Augen und Ohren oder ihren Stummelbeinen. Und sie schnarchen so lustig im Schlaf. Doch was da bei Hunden und auch Katzen häufig als amüsant oder süß empfunden wird, bereitet den Tieren Schmerzen und sorgt häufig für einen frühen Tod. Damit es erst gar nicht zu solchen Qualzuchten kommt, wollen SPD und Grüne mit einem Vorstoß aus Hamburg das Tierschutzgesetz ändern lassen. Auch eine von Martin Rütter unterstützte Petition kämpft dafür. Kommen jetzt Verbotslisten für Mops, Bulldogge, Faltohrkatze und Co.?





