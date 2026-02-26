mopo plus logo
Oliver Riege, Chef des Restaurants „Kupferkrug", steht vor seinem Lokal.

In seinem Lokal sollte das rechtsextremistische Geheimtreffen ursprünglich stattfinden. Oliver Riege, Chef des Restaurants „Kupferkrug“ in Wilhelmsburg. (Archivbild) Foto: Florian Quandt

  • Wilhelmsburg

Geplanter AfD-Stammtisch: Hamburger Wirt durchkreuzt Pläne der Rechten

Einen Stammtisch mit Wein, Weib und Gesang – das wollte die AfD am Freitag in der Wilhelmsburger Kneipe „Kupferkrug“ abhalten. Doch daraus wird nichts: Der Wirt hat den Rechten ihre Pläne durchkreuzt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

