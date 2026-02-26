In seinem Lokal sollte das rechtsextremistische Geheimtreffen ursprünglich stattfinden. Oliver Riege, Chef des Restaurants „Kupferkrug“ in Wilhelmsburg. (Archivbild) Foto: Florian Quandt
Einen Stammtisch mit Wein, Weib und Gesang – das wollte die AfD am Freitag in der Wilhelmsburger Kneipe „Kupferkrug“ abhalten. Doch daraus wird nichts: Der Wirt hat den Rechten ihre Pläne durchkreuzt.
