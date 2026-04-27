Der wichtigste Gastro-Preis im Norden geht an diese Hamburger Newcomer

Er gilt als Norddeutschlands wichtigster Gastro-Preis: Der „Genuss Michel“ ist am Montagabend in der Fischauktionshalle verliehen worden. Rund 1000 Gäste waren beim Event der „Szene Hamburg“ dabei. Als bester Newcomer wurde das französische Bistro „Ugly Duckling“ aus der Altstadt geehrt. Außerdem vergeben: Preise für das Restaurant und die Bar des Jahres und für ein besonderes Lebenswerk.

Hamburgs Gastro-Szene kam zusammen: Der „Genuss Michel“ wurde am Montagabend bereits zum achten Mal verliehen. Das Magazin „Genuss Guide“ (gehört zur „Szene Hamburg“) ehrt mit dem Preis besondere Köche und Gastronomen aus Hamburg und dem Norden.

Das Bistro „Ugly Duckling“ ist der beste Newcomer

Die Auszeichnung für den besten Newcomer geht an das Gastro-Paar Lenja Bahlburg und Clément Noël: Sie betreiben das französische Bistro „Ugly Duckling“ in der Kleinen Reichenstraße 1 (Hamburg-Altstadt).

Beste Newcomerin: Lenja Bahlburg kocht im Bistro „Ugly Duckling“. Ugly Duckling Beste Newcomerin: Lenja Bahlburg kocht im Bistro „Ugly Duckling“.

Sie legen Wert auf Bio-Fleisch und beziehen ihre Zutaten bei kleinen Produzenten. „Das Restaurant ist definitiv nicht so unscheinbar, wie der Name zunächst vermuten lässt“, so das Urteil der Jury. „Eine großzügige, sorgfältig kuratierte Naturweinkarte sowie ein ständig wechselndes Menü mit frankophiler Produktküche“ erwarte die Gäste.

Weniger überraschend: Zur Bar des Jahres wurde das „Le Lion“ in der Altstadt gekürt – sie wurde bereits mehrfach unter die 50 weltbesten Bars gewählt. Inhaber Jörg Meyer ist auch der Erfinder des Kultdrinks „Gin Basil Smash“. „Neben den vielen spannenden Eigenkreationen werden auch so einige spannende Cocktails gemixt, die nicht auf der Karte stehen“, heißt es vom „Genuss Guide“.

Lokal des Jahres ist das „Fischereihafen Restaurant“

Das Restaurant des Jahres ist das „Fischereihafen Restaurant“ von Gastronom Dirk Kowalke. Der Name des Lokals am Altonaer Fischereihafen stehe „auch über die Stadtgrenzen hinweg für Qualität“.

Dirk Kowalke in seinem „Fischereihafen Restaurant“ Patrick Sun Dirk Kowalke in seinem „Fischereihafen Restaurant“

„Sansibar“: Gastronom Herbert Seckler für Lebenswerk geehrt

Und der Ehrenpreis für das Lebenswerk geht dieses Jahr nach Sylt: Herbert Seckler, Gründer der „Sansibar“, wurde „für vier Jahrzehnte Gastronomiegeschichte“ geehrt. Was als kleine Imbissbude anfing, ist mittlerweile zu einem echten Gastro-Riesen geworden.

Die „Sansibar“ auf Sylt: Herbert Seckler machte aus einer kleinen Imbissbude einen echten Gastro-Riesen. IMAGO/Ingo Kutsche Die „Sansibar“ auf Sylt: Herbert Seckler machte aus einer kleinen Imbissbude einen echten Gastro-Riesen.

Für sein soziales Engagement erhält Mehmet Dagci einen Preis: Mit seiner „Ottenser Foodkitchen“ versorgt er nicht nur Gäste aus der Umgebung mit Streetfood, sondern auch Bedürftige.

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Und in der Kategorie Nachhaltigkeit siegte Thomas Effenberger von der „Effenberger Vollkornbäckerei“: „Chemische Hilfsstoffe kommen in der Handwerksbäckerei nicht zum Einsatz, hier wird ganz nach alter Tradition gebacken“.