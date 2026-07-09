Viele E-Autofahrer sind genervt, weil Ladepunkte oft von Verbrennern oder anderen E-Fahrzeugen blockiert werden. Was die Stadt jetzt vor hat.

E-Autofahrer Bilal O. findet häufig keine freie Ladesäule. Entweder parken dort Verbrenner oder andere E-Autos, die aber gar nicht laden. Marius Röer

Wer sein E-Auto in Hamburg laden will, kann das theoretisch an einer von mehr als 5000 öffentlichen Ladesäulen tun. Bis Mitte 2030 sollen es sogar 10.000 werden. Doch mit dem Ausbau der Ladepunkte taucht ein neues Problem auf: Häufig blockieren Verbrenner die Parkplätze oder andere E-Autos, die gar nicht laden. Die Zahl der Bußgelder steigt deutlich und damit auch der Verwaltungsaufwand – aktuell arbeitet die Stadt bereits an einer Lösung.

„Ich spreche Falschparker häufig direkt an. Leider endet das oft in Diskussionen“, sagt MOPO-Leser Bilal O. aus Eilbek. Mit seinem Plug-in-Hybrid ist er regelmäßig auf öffentliche Lademöglichkeiten angewiesen. „Das Problem gibt es überall in der Stadt“, sagt er. Viele Fahrer würden die Beschilderung der Parkplätze nicht verstehen oder es sei ihnen egal.

E-Ladesäulen in Hamburg: Verstöße nehmen zu

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Für das „Parken ohne Laden“ gibt es allerdings ein Bußgeld von 55 Euro. Zusätzlich kann das Fahrzeug kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Hier darf während des Ladens an Werktagen zwischen 9 und 20 Uhr für drei Stunden geparkt werden. picture alliance / ABBfoto

Wie eine MOPO-Anfrage zeigt, nehmen mit der Ausweitung der E-Parkplätze offenbar auch die Verstöße zu: Im ersten Halbjahr 2026 wurden nach Angaben der Innenbehörde bereits 5019 Bußgelder verhängt (Stand: Ende Juni). Im selben Vorjahreszeitraum waren es 3170.

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Berlin hat eine Lösung, um Falschparker abzuschrecken

In Berlin hat man bereits eine Lösung gefunden, um gegen Falschparker effizienter vorzugehen: 2022 startete dort ein Pilotprojekt, bei dem Sensoren an der Ladesäule und auf dem Boden erfassen, ob ein abgestelltes Fahrzeug tatsächlich lädt.

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Auf einem Webportal können die Mitarbeiter der Stadt genau einsehen, wie lange das Fahrzeug schon an der betreffenden Stelle steht, und Kollegen entsenden, die ein Knöllchen ausstellen. Das Projekt begann mit 220 Ladepunkten – inzwischen sind es nach Angaben des Berliner Senats 750, Tendenz steigend.

Auch Hamburg arbeitet an einem Sensor-System

Wäre das nicht auch etwas für Hamburg? Den Großteil der öffentlichen Ladepunkte betreiben die Hamburger Energiewerke. „Um Fehlbelegungen konsequent zu reduzieren, statten wir neue Ladepunkte mit Parkraumsensorik aus. Diese erkennt, ob ein Fahrzeug parkt, ohne zu laden“, sagt ein Sprecher auf MOPO-Anfrage. Bestehende Standorte würden nachgerüstet.

Zusätzlich arbeite man im Rahmen eines städtischen Projekts eng mit dem zuständigen Landesbetrieb Verkehr (LBV) zusammen. Ab Mitte des kommenden Jahres soll dann auch in Hamburg eine automatisierte Erfassung und Meldung von Parkverstößen an die zuständigen Stellen möglich sein.

Und was können Fahrer von E-Autos und Plug-in-Hybriden wie Bilal O. tun, bis es soweit ist? „Bis diese Systeme flächendeckend aktiv sind, können Kundinnen und Kunden Falschparker direkt beim zuständigen Polizeikommissariat über die reguläre Telefonnummer melden (nicht über den Notruf)“, sagt der Sprecher der Energiewerke.