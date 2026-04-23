Geliebte Hündin Elli ist zurück beim Herrchen: „Vielen Dank, MOPO!“

Nur fünf Minuten – dann war sie verschwunden. Für Markus L. war das mehr als nur ein Riesenschreck: Hund Elli ist ein Stück Familie. Doch dank der MOPO gab es ein schnelles Happy End.

Markus L. kämpfte mit den Tränen. Am Donnerstagmorgen verschwand seine Hündin Elli spurlos vor seiner Arbeitsstelle, einem Nahkauf in Sülldorf – angeleint. „Ich hatte frei, aber ein Kollege rief mich an, um was zu klären. Ich habe Elli draußen angebunden und war vielleicht fünf Minuten drin“, erzählte er der MOPO. Als er zurückkam, war der Platz leer. Von der vierjährigen Hündin fehlte jede Spur.

Privat. Markus L. ist froh, seine Elli wieder auf dem Arm halten zu dürfen.

Doch nur kurze Zeit nach dem MOPO-Bericht meldete sich eine Frau aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Supermarktes. Sie habe Elli gefunden und würde zur Übergabe zum Nahkauf kommen. Dort konnte Markus L. seine Hündin schließlich erleichtert wieder in die Arme schließen: „Vielen Dank, MOPO. Ich bin überglücklich. Elli ist für mich eine ganz besondere Partnerin.“

Kranker Ehemann schenkte Markus L. Hündin Elli

Denn der Hund, ein Japanischer Jack Russell Terrier, ist für Markus L. weit mehr als ein Haustier. „Mein schwer kranker Ehemann hat mir Elli 2022 zu Weihnachten geschenkt. Er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat – und wollte nicht, dass ich danach alleine bin.“

Seitdem ist die Hündin sein ständiger Begleiter. Umso größer war deshalb die Verzweiflung. Direkt nach dem Verschwinden startete die Hundesitterin eine Suchaktion in sozialen Netzwerken. Ein ganzer Stadtteil war alarmiert.

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„Viele hier kennen Elli. Sie ist extrem zutraulich“, sagt Markus L. Während man dem Tier die ganze Aufregung nicht anmerkt, steht für sein Herrchen fest: „Ich lasse meinen Hund so schnell nicht mehr draußen angeleint. Auch wenn es nur kurz ist. Das war mir eine Lehre.“