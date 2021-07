Gelebte Solidarität in Hamburg : Diese Plattform will Nachbarn vernetzten

Die Corona-Pandemie hat bewiesen, wie wichtig Zusammenhalt in Krisensituationen ist. Menschen, die durch die besondere Situation vor große Herausforderungen gestellt werden, sollen die Unterstützung erfahren, die sie brauchen. Die Plattform „Wir sind Nachbarn“ will Helfende mit Hilfesuchenden aus der Umgebung verbinden und so einen Beitrag zu einem solidarischen Hamburg leisten.

Besonders in anonymen Großstädten kommt das Thema Nachbarschaft häufig zu kurz. Doch gerade in Krisensituationen ist ein stabiles soziales Umfeld essenziell. Nicht nur der Bedarf für Unterstützung im Alltag steigt, sondern häufig auch der nach einem einfachen Gespräch. Auch ein freundlicher Schnack unter Nachbarn kann mithelfen zu verhindern, dass aus der häuslichen eine soziale Isolation wird.

„Wir sind Nachbarn“ in Hamburg: Wer Hilfe braucht, soll ihr schnell fündig werden

„Täglich melden sich mehr und mehr Leute in den sozialen Netzwerken, die helfen möchten. Auf dieser Seite wollen wir das Suchen und Finden von Hilfen erleichtern“, ist auf der Website von „Wir sind Nachbarn“ zu lesen. Über die Internetseite, per Mail oder Telefon können sich Interessierte anmelden, um sich mit Menschen aus der Umgebung vernetzen zu lassen.

Hamburg: Online-Formulare oder Aushänge im Treppenhaus helfen bei der Vernetzung von Helfern und Hilfesuchenden

Das Konzept ist dabei ganz einfach: Helfer können per Online-Formular angeben, welche Art von Unterstützung sie anbieten und dabei ihren Einsatzbereich festlegen. Hilfsbedürftige, die Unterstützung beim Gassi gehen, Einkaufen oder bei der Online-Kinderbetreuung brauchen, können dann einem passenden Helfer aus der Umgebung zugeteilt werden.

Für Menschen ohne Internet-Zugang bietet die Plattform Vorlagen für Aushänge auf fünf verschiedenen Sprachen an. Ausgefüllt können diese dann im Treppenhaus aufgehängt werden. (vst)

Helfende und Hilfesuchende finden unter https://www.wirsindnachbarn.org/ weitere Informationen.