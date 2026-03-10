„Chef, das Auto ist weg“: 130.000-Euro-Porsche verschwunden – so ging’s weiter

Am Wochenende wurde ein Porsche 911 Turbo im Wert von rund 130.000 Euro aus einem Lackierbetrieb in Harsefeld gestohlen. Der Besitzer erhielt nachts noch eine Warnmeldung – bemerkte sie jedoch erst am nächsten Morgen. Jetzt ist der Wagen wieder aufgetaucht. Sein Eigentümer ist erleichtert.

„Den habe ich seit 2021“, erzählt der Porsche-Besitzer der MOPO am Telefon. Er möchte anonym bleiben. Der Sportwagen war für ihn damals eine Rieseninvestition – entsprechend groß war der Schock über den Diebstahl am Wochenende.

Gestohlener Porsche – Mitarbeiter: „Chef, das Auto ist weg“

„Nachts habe ich zwei Mails bekommen, dass der elektronische Fahrtenstecker entfernt wurde“, erzählt der 59-Jährige. Gesehen habe er die Nachrichten jedoch erst am nächsten Morgen. „Da habe ich zu meiner Frau gesagt: ‚Da stimmt etwas nicht. Irgendjemand ist in meinem Porsche.‘“ Daraufhin rief er einen Mitarbeiter seines Lackierbetriebs an. „Der ging nach draußen, um nachzusehen, und sagte nur: ‚Chef, das Auto ist weg.‘“

Nun hat die Polizei den Sportwagen in Neugraben-Fischbek an der Straße Ginsterheide sichergestellt. Für den Besitzer eine erfreuliche Nachricht. „Ich hätte nicht damit gerechnet“, sagt er erleichtert. „Ich bin sehr glücklich, dass das Auto wieder da ist.“

Bevor der Wagen zu seinem Besitzer zurückkehren kann, untersucht ihn die Polizei jedoch noch auf mögliche Spuren. „Von außen scheint er zunächst in Ordnung zu sein“, sagt der 59-Jährige. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die gesehen haben, wie der Porsche dorthin kam oder wer ihn dort abgestellt hat. Hinweise unter (04141) 102215.