Wo kann man in Hamburg richtig gut essen? Der 55-Jährige verrät der MOPO, welches Restaurant er gerne selbst besucht – und was er dort am liebsten isst.

Seine „Bullerei“ ist eines der bekanntesten Restaurants Deutschlands: Hier, im Schanzenviertel, hat Tim Mälzer das Sagen. Doch wo geht der Starkoch selbst gerne mal essen und lässt sich bewirten? Welches Lokal der 55-Jährige empfiehlt, lesen Sie hier – und welche Lieblingsgerichte er dort bestellt, von der Vorspeise bis zum Dessert. Bei letzterem kommt er besonders ins Schwärmen.

Hochwertiges Fleisch vom Grill: Dafür ist die „Bullerei“ von Star-Koch Tim Mälzer vor allem bekannt. Hier kommen moderne deutsche Gerichte auf den Tisch. Doch auch für die italienische Küche hat der Fernsehkoch eine große Leidenschaft. Kein Wunder: Gemeinsam mit Jamie Oliver lernte Mälzer früher beim italienischen Starkoch Gennaro Contaldo das Handwerk.

TV-Koch Tim Mälzer empfiehlt dieses italienische Restaurant in Hamburg

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Und so ist auch ein sizilianisches Restaurant eines seiner Lieblinge in Hamburg: Das „Kasa“ in der Bellealliancestraße 32 (Eimsbüttel). Hier steht Inhaber Claudio Sambito in der Küche. Am Tresen können die Gäste ihm beim Kochen zugucken. „Das Kasa hat die einzigartige Kombination aus kulinarischer Nonna, gepaart mit der herrlichen Unvernunft eines Autodidakten“, sagt Tim Mälzer zur MOPO.

Am liebsten bestelle er hier die Vorspeise Caponata (16 Euro) – Schmorgemüse auf Basis von Aubergine, Kapern, Oliven, Zwiebeln, Sellerie und Tomatensoße. „Ein Muss sind die Spaghettoni alla Nerano e Gambero Rosso“, so Mälzer weiter. Die Pasta wird hier mit Zucchini, Burrata und Tatar von roten Garnelen serviert (25 Euro).

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Und beim Dessert hat Tim Mälzer gleich zwei Empfehlungen: „Das Mandelparfait mit dunkler Schokolade: Mehr Nonna auf dem Teller geht nicht! Und zum Schluss: das beste Zitronen-Minz-Granita, das ich je hatte.“ Letzteres ist eine Art Sorbet, das eine eher grobkörnige Konsistenz hat.

Mittags kosten Hauptgerichte im „Kasa“ zwischen 10,50 und 12,90 Euro. Weitere seiner Lieblingsrestaurants in Hamburg hatte Tim Mälzer der MOPO schon mal hier verraten.

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Das Team des „Kasa“ teilte erst vor kurzem auf Instagram ein Bild mit dem TV-Koch: „Hat uns riesig gefreut, dich bei uns zu haben“, hieß es da. „Grazie Tim, alla prossima! (bis zum nächsten Mal!).“