Die neuen Saga-Häuser in Georgswerder sind schon fast fertig.

Die neuen SAGA-Häuser in Georgswerder sind schon fast fertig. Foto: Florian Quandt

  • Georgswerder

Vermietung von 58 Wohnungen zwischen Schrebergärten und Dove Elbe startet

Mitten in Hamburg und gleichzeitig ganz weit draußen. Zwischen Schrebergärten und Dove Elbe hat die IBA Hamburg ein sogenanntes „Dorf in der Stadt“ geplant. Die ersten Einzelhäuser zwischen Obstbäumen und Wassergräben werden bereits gebaut, jetzt gehen auch die 58 begehrten Wohnungen im Baugebiet „Kirchenwiese“ in die Vermietung. Was die Miete kosten wird und wie man an eine der Wohnungen kommt, das lesen Sie hier.


