City-Macherin geht – „Hamburgs Innenstadt aktuell die beliebteste Deutschlands“

Hamburgs City erlebt einen deutlichen Aufschwung: Steigende Besucherzahlen und aktuelle Studien wie der CIMA-Monitor bescheinigen der Innenstadt eine positive Entwicklung – entgegen dem bundesweiten Trend. Einen großen Anteil daran hat Innenstadtkoordinatorin Prof. Elke Pahl-Weber. Nach gut drei Jahren im Amt legt sie nun ihren Posten nieder.

Karen Pein: „Hamburgs Innenstadt ist aktuell die beliebteste Innenstadt Deutschlands“

Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) würdigt die Arbeit von Pahl-Weber: „Hamburgs Innenstadt steht heute so gut da wie lange nicht – sie ist aktuell die beliebteste Innenstadt Deutschlands.“ Dafür verantwortlich seien unter anderem die höhere Aufenthaltsqualität, neue attraktive Plätze und der autofreie Jungfernstieg. Pahl-Weber habe Formate entwickelt, die inzwischen fester Bestandteil der Innenstadtentwicklung sind. Mit dem „Zukunftsbild Innenstadt“ habe sie zudem einen strategischen Rahmen geschaffen, der die kommenden Jahre prägen werde.

In Hamburgs Innenstadt steckt viel Potenzial

Auch Pahl-Weber selbst zieht eine positive Bilanz ihrer 180 Wochen im Amt. Es sei gelungen, Akteurinnen und Akteure aus Handel, Kultur, Bildung, Wohnen und Wirtschaft enger miteinander zu vernetzen. Pilotprojekte wie das Fashion-Lab „FABRIC“, das Nachbarschaftsprojekt „Laden 4“ oder temporäre Spiel- und Kunstaktionen hätten gezeigt, welches Potenzial in der Innenstadt steckt. „Der Anfang ist gemacht“, sagt Pahl-Weber. „Ich gehe mit Freude darüber, dass die Innenstadtkoordination verstetigt und das Fachportal Innenstadt weiterentwickelt wird.“

Pahl-Webers Ausscheiden für Stadt „großer Verlust“

Die Innenstadtkoordination wurde im Juni 2022 im Rahmen des Förderprogramms „Verborgene Potenziale“ eingerichtet. Ihr Ziel war es, den Strukturwandel der Hamburger City aktiv zu gestalten. Dazu gehörten Austauschformate wie Themenabende und Entdeckerspaziergänge, das digitale „Fachportal Innenstadt“ sowie mehr als 40 Pilotprojekte zur kreativen Nutzung von Leerständen und öffentlichen Räumen.

Mit dem „Zukunftsbild Innenstadt“ haben Pahl-Weber und die Stadt gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten einen Zielkompass mit weiteren Entwicklungszielen für die Hamburg erarbeitet. Dieser soll als Grundlage für eine vielfältige, lebendige und widerstandsfähige City dienen. Pahl-Webers Ausscheiden zum Jahresende bezeichnet die Stadt als „großen Verlust“. (mp)