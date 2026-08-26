Sigurd Büchel wollte mit Kollegen nur noch kurz über den Dom schlendern. Dann saß er plötzlich mit ihnen im Kettenkarussell fest.

Es sollte ein fröhlicher Ausklang eines gelungenen Abends unter Kollegen werden. Doch es endete mit bangen Stunden, gefangen in 25 Metern Höhe. Sigurd Büchel gehörte zu den 23 Menschen, die sich wohl noch lange an diesen Dienstabend auf dem Hamburger Dom zurückdenken werden. Der MOPO erzählt er von seinem Erlebnis im Kettenkarussell „Nordic Tower“.

Um 22.20 Uhr wurde aus Spaß plötzlich Ernst. „Auf dem Weg runter hat es ein lautes Klacken gegeben“, erinnert sich Büchel an den Moment, an dem das Kettenkarussell plötzlich zum Stehen kam. Dass offenbar die Notbremse ausgelöst worden war, erfuhr er erst später. Für ihn und 22 weitere Fahrgäste bedeutete das: warten – und zwar in 25 Metern Höhe.

Da war die Stimmung noch gut im Kettenkarussell: Sigurd Büchel und Arbeitskollegin Donna A. privat

Nach etwa einer Viertelstunde seien Mitarbeiter des Fahrgeschäfts den Turm hochgeklettert, erzählt Büchel. Sie hätten mit einem Hammer gearbeitet. Für Büchel war das kein besonders beruhigender Anblick: „Das war nicht sehr angenehm, anzusehen, wie die da mit einem Hammer an der Notbremse herumhantieren, die einen oben hält.“

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Gefangen im Karussell: Gruppe nimmt es erst mit Humor

Zunächst habe die Gruppe versucht, die Situation mit Humor zu nehmen. „Am Anfang haben wir noch gescherzt und versucht, die Stimmung locker zu halten.“ Doch je länger die Rettung dauerte, desto größer wurde die Anspannung. Nach rund zwei Stunden sei das Fahrgeschäft noch einmal hochgefahren worden. Da habe man sich schon gefragt: „Was passiert da unten?“

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Besonders die Kälte machte einigen Fahrgästen zu schaffen. Einige seien laut Büchel „echt unterkühlt“ gewesen. Er selbst hätte glücklicherweise „einen dicken Pulli angehabt“.

Als er und die anderen Fahrgäste endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatten, war die Erleichterung groß – alle blieben unverletzt. Der Betreiber des Fahrgeschäfts sei aber sichtlich aufgelöst gewesen, berichtet Büchel.

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Es war nicht das erste Mal, dass Menschen in einem Karussell auf dem Dom stecken geblieben sind. Für den 22-jährigen Büchel wird der Abend auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Es sei eine „besondere und unangenehme Erfahrung“ gewesen – vor allem, weil lange unklar gewesen sei, wie und wann es wieder nach unten geht.

Immerhin hat der 22-Jährige aus der unfreiwilligen Zwangspause auch etwas Positives mitgenommen: Er arbeitet erst seit Juni mit seiner Kollegin Donna A. zusammen. „Das war auf jeden Fall Team-Building da oben.“ Und als Entschädigung gab es für alle Getränke, einen Taxi-Voucher und Dom-Gutscheinhefte, so Büchel.