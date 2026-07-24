Rückruf bei Trockenobst: Hersteller aus Pinneberg warnt vor einer bestimmten Charge.

Die App „Lebensmittelwarnung” ist auf einem Smartphone vor einem geöffneten Kühlschrank zu sehen. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Achtung Schwefeldioxid! Ein Lebensmittelhersteller aus Pinneberg ruft Trockenobst zurück. Der Verzehr kann zu Allergien und Unverträglichkeiten führen.

Bei einer Kontrolle konnten in 300-Gramm-Packungen der Apfel-Granatapfel-Fruchtplatte des Herstellers „Nadi” ein nicht zugelassener Farbstoff sowie nicht gekennzeichnetes Schwefeldioxid nachgewiesen werden.

Die WochenMOPO 30/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Hamburgs Lehrer des Jahres: Für seine Schüler ist Julian Lee (36) Vertrauensperson, Mentor, cooler Typ • Pride-Paraden-Chef im Interview: „Donald Trump hat den Hamburger CSD verändert“ • 16 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin über Transfers und seine Ziele • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Mammut-Show zum Knust-Geburtstag

Für Allergiker birgt der Verzehr des Trockenobsts gesundheitliche Folgen: Schwefeldioxid und nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe können Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen. Kunden sollen das betroffene Produkt nicht verzehren, heißt es vom Hersteller.

Anzeige

Betroffen sind ausschließlich Produkte der Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.09.2027 (EXP 2027/09/12). Der Rückruf gilt für Hamburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. (mp)