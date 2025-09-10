

„Oh Gott“, entfuhr es mir. „Wie ist das denn passiert?!“ Meine Schwiegermutter (70), sportlich, hatte einen Oberschenkel in den wildesten Blau- und Grüntönen. Kaum eine Stelle ohne Hämatome. Sie habe an einem Berg mit ihrem E-Bike anhalten müssen, erzählte sie. Das Rad, knapp 30 Kilogramm schwer, sei umgekippt. Sie gleich mit. Dabei fiel es auf den Oberschenkel. Von allein habe sie sich nicht aus der Lage befreien können, erinnerte sie sich. Zu schwer. Zu klobig. Sie sah aus wie verdroschen. Eine eigentlich harmlose Szene, die aber zeigt, wie gefährlich der E-Bike-Boom in Deutschland ist. Es braucht strengere Regeln!

