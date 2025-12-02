Geduldsprobe für Autofahrer: Wichtige Verkehrsader bleibt noch länger gesperrt

Autofahrer in Altona brauchen weiterhin starke Nerven: Die Wiedereröffnung des Lessingtunnels wird verschoben – schon wieder. Statt wie angekündigt bis 3. Dezember bleibt der wichtige Verbindungsweg zwischen Altona-Nord und Ottensen nun auch noch für den Großteil der Vorweihnachtszeit gesperrt.

Seit Anfang September saniert die DB InfraGo bereits den Lessingtunnel, die Eisenbahnüberführung über die Julius-Leber-Straße. Das sorgt seit Monaten für lange Staus auf Holstenstraße und Stresemannstraße.

Verzögerung nach Lieferengpässen

Nachdem die von Autofahrern erhoffte Wiedereröffnung des Tunnels bereits vom 1. November auf den 3. Dezember verschoben wurde, folgt jetzt die nächste Geduldsprobe: Wie die Bahn am Dienstag bekannt gab, muss die Sperrung bis zum 19. Dezember verlängert werden.

„Hintergrund ist, dass es leider bei benötigten Stahlbauteilen wie den Trägern zu Lieferengpässen kam“, so ein Bahnsprecher. Diese Lieferengpässe waren auch der Grund für die erste Verlängerung der Sperrung bis zum 3. Dezember.

Mittlerweile seien zwar alle Teile eingetroffen und auch bereits eingebaut. Um die Träger mit der Brücke verbinden zu können, seien jedoch rund 950 speziell angefertigte Keile nötig. Der Grund für die Verzögerung: „Die exakten Maße dieser Keile konnten wir erst an die Fachfirmen übermitteln, nachdem die Träger eingebaut waren“, erklärt der Sprecher.

Jetzt soll es aber schnell vorangehen. Die Keile seien daher bei sechs Spezialfirmen bestellt worden. „Sie konnten in kurzer Zeit hergestellt und geliefert werden und werden jetzt vor Ort eingebaut“, so der Sprecher.

Die Bahn bedauert die verlängerte Sperrung und bittet dafür „um Entschuldigung und Verständnis“. Gearbeitet werde täglich von 6 bis 22 Uhr – teilweise auch nachts. Dabei sollen lärmgedämpfte Geräte zum Einsatz kommen, um die Beeinträchtigungen für Anwohner so gering wie möglich zu halten. (mwi)