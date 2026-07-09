Wo sonst Brötchen, Kaffee, Döner, Bratwurst und vieles andere über den Tresen gehen, herrscht derzeit Stillstand.

Normalerweise kaufen täglich zahlreiche Reisende in der Gourmetstation der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof Reiseproviant ein. Doch seit einigen Tagen sieht es anders aus: Wo es seit 30 Jahren belegte Brötchen, Pizza & Co. gibt, müssen sich Passanten nun auf massive Einschränkungen einstellen.

Grund dafür ist eine umfassende Modernisierung. Seit dem 1. Juli wird die bisherige Gourmetstation zu einem neuen „Food Court“ umgebaut, wie es auf der Homepage der Wandelhalle heißt. Durch die Renovierung soll so ein „attraktiver Gastronomiebereich mit zeitgemäßem Ambiente und vielfältigem kulinarischem Angebot” entstehen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte November andauern.

Umbau der Wandelhalle: Mehr Platz und neue Stände

Anzeige

Wegen der Bauarbeiten mussten alle Anbieter ihre Geschäfte vorerst schließen – nur wenige Betreiber verkaufen ihr Essen an provisorischen Ständen vor der Bauabsperrung.

Die WochenMOPO 28/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Zuhause ist’s am schönsten: 30 Ferien-Tipps von Hamburger Promis und der MOPO-Redaktion • Handgranaten-Anschlag in der Schanze: Dubioses Video wirft Fragen auf • 16 Seiten Sport: Welche Folgen der WM-Skandal für FIFA-Boss Infantino haben könnte • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs neues Festival für Fans von lauten Gitarren

Wie es hinter der Absperrung aussieht, weiß Felix Scheuerpflug, neuer Chef der Wandelhalle. In einem Gespräch mit dem „Abendblatt“ erklärt er, dass neben neuen Läden auch eine gemeinsame Sitzfläche für 500 Personen gebaut werden soll. „Die Wandelhalle ist in die Jahre gekommen. Wir wollen sie für Hamburger und Besucher wieder attraktiv machen“, sagt er.

Anzeige

Zu den Neuzugängen des Food Courts gehören unter anderem die Gastrokette Dean & David mit Salaten und Bowls, der Keks-Laden Cookie Couture, Pizza Hut und der koreanische Barbeque-Imbiss Mmaah. Bekannte Anbieter wie Subway, Asia Hung sowie das Hofbräuhaus sollen bleiben.

Das 20-Millionen-Projekt: „The Grand Hall–Wandelhalle“

Anzeige

Mit dem Umbau kommt auch ein neuer Name. Ab sofort heißt der Bereich „The Grand Hall – Wandelhalle“ – in Anspielung auf die berühmte Bahnhofshalle des New Yorker Bahnhofs Grand Central Station. Übernommen wurde das Projekt dabei von dem Architekturbüro Hollin + Radoske aus Frankfurt. Scheuerpflug beziffert die Kosten der Modernisierung auf rund 20 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Insolvenzantrag: „TamTam“ im Hanseviertel erneut gescheitert

Für alle Reisenden gibt es zumindest noch eine gute Nachricht: Trotz der Bauarbeiten sollen alle weiteren Geschäfte außerhalb des künftigen Food Courts wie gewohnt weiterlaufen. (tfs)