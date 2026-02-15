Gastro-Magazin kürt die besten Restaurants Deutschlands – und ehrt diese Hamburger

Wo isst man in Deutschland am besten? Das bekannte Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ hat die 500 besten Restaurants 2026 getestet und bewertet. Lesen Sie hier, welche Hamburger Lokale darunter sind. Außerdem: Die Experten ehren auch den besten Koch Hamburgs – und zeichnen ein „junges Konzept“ aus Eimsbüttel aus.

Für alle, die gerne essen gehen und feine Küche lieben: Das Kulinarik-Magazin „Der Feinschmecker“ bringt jedes Jahr einen großen Guide mit den 500 besten Restaurants in Deutschland heraus. Trotz der turbulenten Zeiten für die Gastronomie hätten die anonymen Tester positive Beobachtungen gemacht: „Starre Menüzwänge werden zunehmend aufgebrochen, flexible À-la-carte-Angebote gewinnen an Bedeutung und es gibt faire Preise für junge Foodies“, heißt es.

„Der Feinschmecker“ kürt die besten Restaurants Deutschlands – Hamburger Lokal bekommt Höchstwertung

Die Tester haben sich auch durch die Küchen Hamburgs probiert. Wenig überraschend sind die Top Drei aus der Hansestadt: Das Drei-Sterne-Restaurant „Haerlin“ im Luxushotel „Vier Jahreszeiten“ an der Alster wird mit fünf Punkten, der Höchstwertung, geehrt. „Hanseatische Noblesse trifft zeitgemäße Haute Cuisine: Christoph Rüffers 12-gängiges Menü ist fein komponiert, angenehm leicht und von stiller Grandezza getragen“, so das Urteil der Tester.

Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling (48) in der Küche seines Restaurants „The Table“ in der HafenCity. picture alliance/dpa/Georg Wendt Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling (48) in der Küche seines Restaurants „The Table“ in der HafenCity.

Auf Platz zwei (mit 4 1/2 Punkten) landet das „The Table“ von Kevin Fehling: „Produktqualität trifft Präzision. Auszeit de luxe vom Alltag in entspannter Atmosphäre.“ Mit jeweils vier Punkten teilen sich das „Lakeside“ im Luxushotel „The Fontenay“ in Rotherbaum und das „100/200“ in Rothenburgsort den dritten Platz. Auch unter den besten Hamburgern: Das „Matsumi“ in den Colonnaden 96 (Neustadt): „Eine Institution der japanischen Küche in Hamburg. Authentische japanische Küche mit besten Produkten.“

„Der Feinschmecker“: Christoph Rüffer zählt zu den besten Köchen Deutschlands

Christoph Rüffer („Haerlin“) schaffte es auch unter die besten Köche Deutschlands. „Sensorisch vielschichtig, handwerklich akribisch und kontrolliert kreativ: Die Küche präsentiert makellose Zutaten in harmonischen Spannungsfeldern – süß und salzig, cremig und knusprig, vertraut und neu“, loben die Experten seine Arbeit.

Eine Überraschung gab es bei den „Feinschmecker Gastro Awards“: Als herausragendes „Junges Konzept“ wird das „Arc“ am Eppendorfer Weg 58 (Eimsbüttel) geehrt. Hier gibt es kreative Gerichte aus regionalen Zutaten.

Das „Arc“ hat seit 2024 einen festen Standort in Eimsbüttel. Florian Quandt Das „Arc“ hat seit 2024 einen festen Standort in Eimsbüttel.

Lage und Location seien unauffällig, doch: „Das Team überzeugt allein durch kulinarische Qualität. Joshua Feldkircher und Julian Rickert am Herd bringen Erfahrung aus der Topgastronomie mit und feiern Gemüse sowie Fisch aus der Region ganz zeitgemäß“, loben die Tester. „Hier wird fermentiert, gegrillt und geräuchert, sodass alle Aromen mit Wumms zur Geltung kommen – immer überraschend, immer gut.“ (sir)