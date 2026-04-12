„Gastro-Flaggschiff“ auf 1300 Quadratmetern: Dieses Lokal eröffnet im „Westfield“

Bis zu 250 Sitzplätze und eine Elbblick-Terrasse: Das neue Restaurant „Elemente“ eröffnet am 30. April im „Westfield“-Überseequartier in der HafenCity – auf mehr als 1300 Quadratmetern. Die dazugehörige Rooftop-Bar „AirBar13“ folgt noch in diesem Jahr. Beide Locations sollen die „Gastro-Flaggschiffe“ des XXL-Shoppingareals werden. Was die Gäste erwartet.

Lateinamerikanische Gerichte zum Teilen gibt es ab dem 30. April im „Elemente“. Das Restaurant eröffnet im ersten Stock des Gebäudes „Lee“ im „Westfield“-Überseequartier. Auf der Karte stehen dann „südamerikanische Grillkunst, modern interpretierte Fischgerichte, pflanzenbasierte Kompositionen mit Andengemüsen, Kräutern und Wurzeln“.

Das Restaurant „Elemente“ eröffnet im „Westfield“-Überseequartier

„,Elemente’ knüpft an die historisch gewachsene Verbindung Hamburgs mit Südamerika an“, heißt es in einer Mitteilung. „Hamburg war 1827 die erste europäische Stadt, die die Unabhängigkeit südamerikanischer Staaten anerkannte.“

Auch die „AirBar13“ soll 2026 eröffnen (Visualisierung). Robert Angell Design Auch die „AirBar13“ soll 2026 eröffnen (Visualisierung).

Die Einrichtung sei an die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft angelehnt. Es gibt 250 Sitzplätze, 70 weitere auf der Terrasse mit Elbblick und einen „Private Dining Room“ für kleinere Gesellschaften. Betreiber ist das Unternehmen „Rhubarb Hospitality Collection“ (RHC), das auch für die Gastro in der „Royal Albert Hall“ und im „Sky Garden“, beides in London, verantwortlich ist. Der Hamburger Gastronom und Küchenchef Miguel Zaldívar („Juan sin Miedo“, „Mexiko Strasse“), gebürtiger Mexikaner, ist Teil des Teams in der HafenCity.

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Im Laufe des Jahres soll im 13. Stock auf 750 Quadratmetern auch die dazugehörige Rooftop-Bar „AirBar13“ eröffnen – mit 360-Grad-Panoramablick auf Elbe, Hafen und HafenCity. (sir)