Die geplante Reform der Minijobs sorgt für scharfe Kritik aus der Gastronomie. Branchenkenner Kemal Üres warnt vor Betriebsschließungen und sieht viele Restaurants in ihrer Existenz bedroht.

Die von der Bundesregierung geplanten Änderungen bei Minijobs stoßen in der Gastronomie auf heftigen Widerstand. Der Hamburger Unternehmer und Gastro-Experte Kemal Üres befürchtet gravierende Folgen für Restaurants und Cafés.

Üres, der als „Gastroflüsterer“ nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit bekannt ist, hält die geplante Verschärfung der Minijob-Regelungen für einen schweren Fehler. Gerade in der Gastronomie seien flexible Arbeitsmodelle unverzichtbar, um Stoßzeiten, Wochenenden oder kurzfristige Ausfälle aufzufangen.

Sein Statement auf Instagram stößt bereits auf große Zustimmung. „Wenn wir künftig gezwungen werden, nur noch mit Festangestellten zu arbeiten, kollabiert die Gastro, sobald einer krank wird oder im Urlaub ist“, sagt Üres. Besonder betroffen: kleine und mittelständische Betriebe.

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Gastronom warnt vor weitreichenden Folgen

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Der Gastronom warnt deshalb vor weitreichenden Folgen: „Wenn die Politik dieses Gesetz ohne echte, tragfähige Alternativen für das Gastgewerbe durchpeitscht, werden wir bis zum Winter tausende geschlossene Betriebe mehr haben.“

In einem aktuellen Interview setzt sich Üres zudem gegen den Vorwurf zur Wehr, Gastronomen würden Beschäftigte bewusst in Minijobs halten: „Rentner, Hausfrauen oder Menschen, die sich in Zeiten der Inflation neben ihrem Hauptberuf etwas dazuverdienen müssen, wollen diese Flexibilität. Nimmt man diesen Anreiz durch volle Sozialabgaben weg, bleiben diese Menschen zu Hause.“

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Aus seiner Sicht würde der ohnehin dramatische Personalmangel dadurch völlig eskalieren. Nur mit Minijobbern könne ein guter, schneller Service für die Gäste garantiert werden.

„Erst die realitätsferne Debatte, dass die Rückkehr zur 7 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastro nichts bringe und jetzt soll auch noch eine der wichtigsten Säulen unserer Personalplanung wegbrechen. Das ist der Todesstoß für den gastronomischen Mittelstand!“ (rei)