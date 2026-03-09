Hamburger Gastro-Experte erklärt: So sparen Sie beim Restaurantbesuch

Gemütlich essen gehen und es sich gut gehen lassen: Das ist für viele Menschen mittlerweile eine Seltenheit. Restaurantbesuche sind teurer geworden. Wie Gäste im Lokal sparen können, verrät Gastro-Experte Kemal Üres:

Mittagstisch nutzen: Viele gehobene Restaurants bieten mittags Zwei- oder Drei-Gänge-Menüs für die Hälfte des Abendpreises an – gleiche Küche, gleiche Qualität, kleinere Portionen.

Gastro-Experte Kemal Üres gibt Tipps: Das spart Geld beim Restaurantbesuch

Wein per Glas statt Flasche: Das klingt erst mal nicht nach einer Kostenersparnis, aber bei offenen Weinen können Sie verschiedene Gläser zu verschiedenen Gängen probieren, ohne 60 Euro für eine Flasche auszugeben, die vielleicht nicht passt.

Vorspeisen teilen: Zwei große Vorspeisen zum Teilen plus ein Hauptgang pro Person ist oft interessanter und günstiger als drei Gänge für jeden.

Mit ein paar Tricks zahlen Gäste weniger beim Besuch im Lokal. IMAGO / Westend61 Mit ein paar Tricks zahlen Gäste weniger beim Besuch im Lokal.

Unter der Woche gehen: In der Woche haben viele Restaurants Specials oder günstigere Menüs, um die schwächeren Tage zu füllen. Vergleichen lohnt sich.

Direkt beim Restaurant buchen: Über fremde Plattformen zahlen einige Restaurants oft hohe Provisionen – manche geben die Ersparnis gerne in Form von Willkommensgetränken oder kleinen Extras weiter, wenn Sie direkt anrufen und vor Ort abholen oder essen gehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Darum wird Essen bei dieser Gastro-Kette jetzt günstiger

Und, ganz wichtig: Qualität kostet. Lieber seltener essen gehen, dafür richtig gut!

Kemal Üres ist Gastronom, Unternehmer und Influencer, dem Millionen auf Social Media folgen. In seiner „Gastro Business School“ berät er Kollegen – und ist auch als „Gastroflüsterer“ bekannt.