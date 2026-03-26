Gastro-Experte: Das sind die Geheimnisse der Speisekarte

Wie gestalten Gastronomen ihre Speisekarten? Ganz bewusst, weiß Experte Kemal Üres. „Die Speisekarte ist in der Gastronomie ein bisschen wie der heilige Gral. Die Preise der Gerichte hängen von vielen Faktoren ab, wie den Kosten für die Produkte, den Personalkosten und der Miete.“ Und letztendlich müsse auch für den Gastronomen noch was übrig bleiben. „Aber natürlich möchten sie ihre Gäste motivieren, unterschiedliche Gerichte zu bestellen oder was Neues auszuprobieren. Die Speisekarte unterliegt psychologischen Einflüssen.“



Platzierung: Ganz oben stehen oft die etwas teureren Gerichte. Danach folgen preiswertere Angebote.



Goldene Position: Die goldene Position ist mittig und rechts oben auf der Speisekarte, diese Gerichte werden tatsächlich am häufigsten bestellt. Dort platzieren smarte Gastronomen ihre „Gewinner“-Gerichte.

Gastro-Experte erklärt: So sind Speisekarten aufgebaut – und warum

Keine Euro-Zeichen: Interessant ist, dass oft auf Euro-Zeichen verzichtet wird, der Preis erscheint dann ohne €-Symbol, nur als Zahl. Für das Gehirn rückt so das Gefühl des Geldausgebens in den Hintergrund.

Storytelling statt Fakten: Statt „Pasta mit Tomatensoße“ steht da „Großmutters handgerollte Tagliatelle in langsam geschmorter San-Marzano-Soße“. Gleiches Gericht, aber es vermittelt mehr Lebensgefühl und macht Lust, es zu bestellen.

Blättern in der Speisekarte – die Platzierung der Gerichte ist oft wohl durchdacht. IMAGO / imagebroker Blättern in der Speisekarte – die Platzierung der Gerichte ist oft wohl durchdacht.

Mein Tipp: Fragen Sie den Service nach Empfehlungen oder einem Signature Dish – damit liegen Sie meistens richtig. Der Gastronom versucht über diese Gerichte den Charakter seines Restaurants zu vermitteln und wird sich besonders viel Mühe geben, Sie damit positiv zu überraschen.

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Kemal Üres ist Gastronom, Unternehmer und Creator, dem Millionen auf Social Media folgen. In seiner „Gastro Business School“ berät er Kollegen – und ist auch als „Gastroflüsterer“ bekannt.