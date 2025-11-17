mopo plus logo
Absperrung der Polizei

Ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung” ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

  • Rahlstedt

Gasleitung in Hamburg-Rahlstedt beschädigt – Absperrungen

Bei Bauarbeiten in Hamburg-Rahlstedt wurde eine Gasleitung beschädigt. Polizei und Feuerwehr sperrten das Gebiet ab, rund 50 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Bei der Verlegung von Glasfaserkabeln in Hamburg-Rahlstedt haben Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt. Um Menschen vor möglichen Gefahren zu schützen, waren Polizei und Feuerwehr vor Ort, um die Baustelle an der Kreuzung Rahlstedter Straße/Bordesholmer Straße abzusperren. Kurzfristig mussten rund 50 Menschen ihre Häuser verlassen, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach Angaben eines Sprechers der Hamburger Energienetze sollte der Schaden gegen 17.30 Uhr behoben sein. Gegen 19 Uhr könne dann auch der Verkehr wieder frei fließen. (dpa)

