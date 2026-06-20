Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt – Häuser zeitweise geräumt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz Lenthe-Medien

Ein durch Bauarbeiten beschädigtes Gasrohr hat am Freitagabend einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Bewohner mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 19.40 Uhr zum Radbrucher Stieg, Ecke Celler Weg gerufen. Dort war bei Bauarbeiten ein Hauptversorgungsrohr einer Gasleitung beschädigt worden.

Gasalarm – Bewohner müssen Häuser verlassen

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Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Weil die Leitung zunächst nicht abgesperrt werden konnte, wurden vorsorglich umliegende Häuser geräumt. Außerdem wurden die Spezialisten vom Notdienst des Gasversorgers hinzugerufen.

Erst gegen 0.20 Uhr in der Nacht konnte der Einsatz beendet und Entwarnung gegeben werden.