

Kochbücher sind häufig Staubfänger in Bücherregalen, in der Regel Hardcover, mittlere bis riesige Wälzer, Sammlungen, Trenderklärer, schnell wieder vom Markt oder in 20. Auflage verfügbar. Und weil es so viele gibt und auch so viele wirklich unnötige, haben wir uns vor Weihnachten den aktuellen Markt angeschaut. Natürlich könnten wir an dieser Stelle alle Werke von Yotam Ottolenghi empfehlen. Weil: Da liegt man nicht daneben. Aber natürlich gibt es noch viel mehr. Um möglichst eine große Bandbreite zu bekommen, haben wir für Sie in Büchern über aktuelle Trends, saisonale Küche und von bekannten Köchen geblättert. Hier eine Auswahl an Empfehlungen.



