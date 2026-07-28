Nach den massiven Einschnitten bei den Schulbegleitungen plant die Schulbehörde einen weiteren Eingriff in Hamburgs Schulen: Für die Ganztagsbetreuung sollen künftig keine Lehrerstunden mehr vorgesehen werden. Worum es geht und welche Schulen betroffen sind.

Eva Reiter, Bundes- und Landesvorsitzende des Ganztagsschulverbands e.V., ist entsetzt. Die pädagogischen Konzepte, die Schulen über Jahrzehnte lang erarbeitet haben, seien bedroht, sagt sie der MOPO. Die geplanten Einsparungen der Schulbehörde würden stark in die Organisation der sogenannten GTS-Grundschulen eingreifen. Mindestens 75 gebundene Ganztagesgrundschulen seien betroffen.

Hamburgs Schulen: Darum geht es bei der Änderung

Anzeige

Darum geht es: In Hamburg gibt es zwei parallele Systeme. Während die sogenannten GBS-Schulen (steht für: Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen) für die Nachmittagsbetreuung mit externen Trägern zusammenarbeiten, verantworten die GTS (Ganztagsschule nach Rahmenkonzept) den Unterricht und die Nachmittagsbetreuung selbst. Von den finanziellen Mitteln, die sie dafür von der Behörde bekommen, sind derzeit 19 Prozent der Mittel für den Einsatz von Lehrkräften in der Nachmittagsbetreuung vorgesehen.

Reiter erläutert den Vorteil: „An gebundenen Ganztagsschulen haben wir ein durchgängiges pädagogisches Konzept für den ganzen Tag und können Unterrichts-, Spiel-, Bewegungs- und Lernphasen viel freier strukturieren“, sagt sie. „Wir wollen eine ‚Heimat für den Tag‘ schaffen.“ Dafür werde das starre Muster mit Unterricht am Vormittag und Angeboten am Nachmittag aufgebrochen. Multiprofessionelle Teams gestalteten hier gemeinsam den ganzen Tag.

Anzeige

Doch dieses System sieht sie nun vor dem Aus – denn die Schulbehörde will die Lehrerstunden für die Betreuung außerhalb des Unterrichts komplett streichen. Künftig sollen, wie bei den GBS-Schulen, 77 Prozent der Mittel für Erzieher und 23 Prozent für Honorarkräfte fließen. So ist es im Haushaltsplan-Entwurf für 2027/28 vorgesehen. Wird er beschlossen, sollen die Änderungen zum Schuljahr 2027/28 und im Jahr 2028 greifen.

Schulbehörde in Kritik: Linke nennen Vorstoß einen „Schlag ins Gesicht”

Anzeige

Verband und Elternvertreter sind auf Zinne – sie vermuten dahinter eine Sparmaßnahme zulasten der Schulen und Kinder. Es solle „massiv eingespart werden, indem flächendeckend nur noch tariflich günstigere Erzieher:innenstellen zugewiesen werden“, sagt Reiter.

Die Linken-Politikerin Sabine Ritter nennt den Vorstoß einen „Schlag ins Gesicht” für diejenigen, die sich für den Ausbau des Ganztags eingesetzt haben. Es sei ein Vertrauensbruch gegenüber den Eltern, „die ihre Kinder bewusst an einer der 75 gebundenen Ganztagsgrundschulen angemeldet hatten.” Durch wechselnde Bezugspersonen würden die soziale Stabilität und damit Bildungschancen gerade in Stadtteilen mit hohem Entwicklungsbedarf gefährdet.

Schulbehörde: „Nachmittags findet oft eben kein Unterricht statt”

Die Behörde weist die Kritik zurück. Gute Ergebnisse und Lernerfolge von Schülerinnen und Schülern ließen sich nicht „nur und eindeutig an einer bestimmten Ganztagsform festmachen“, so der Sprecher zur MOPO. Zudem hätten GTS-Schulen bereits vielfach externe Träger am Nachmittag, in Randstunden oder in der Ferienbetreuung eingesetzt und dafür zugewiesene Lehrerstellen für Erzieher umgewandelt. „Oft fand am Nachmittag eben doch kein Unterricht statt (für den Lehrkräfte benötigt werden).“ Richtig sei aber, dass sich diejenigen Grundschulen, die Lehrkräfte über den ganzen Tag verteilt eingesetzt haben, anpassen müssen. Ein rhythmisierter Ganztag bleibe aber weiter möglich und sei von der Behörde auch gewünscht.

Reiter überzeugt dieses Argument nicht. „Gerade die Arbeit von multiprofessionellen Teams über den ganzen Tag ist ein wichtiger Baustein für einen qualitativen Ganztag”, sagt sie.

Die MOPO fragt bei der Behörde nach, wie viel Geld gespart würde. Das könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden, so der Behördensprecher.

Die Beratungen über den Haushaltsplan-Entwurf starten nach der parlamentarischen Sommerpause im September. Dann wird sich entscheiden, ob die betroffenen Schulen ihre Konzepte anpassen müssen.