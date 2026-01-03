Bergedorf macht aus der Not eine Tugend. Die Schließung von Karstadt und Karstadt Sport war zwar ein herber Schlag für die Innenstadt, hat aber auch viel in Bewegung gesetzt. So sind die Pläne für Neubauten mit vielen Wohnungen direkt im Bereich der Fußgängerzone weit gediehen. Doch jetzt platzt eine kleine Bombe, die bei Geschäftsleuten und Politik für Besorgnis sorgt.





