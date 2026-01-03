mopo plus logo
Leerstand Bergedorfer City.

Am Sachsentor gab es zuletzt viel Leerstand, weil Läden aufgegeben haben. Die geplanten Neubauprojekte könnten für Belebung sorgen. Foto: Florian Quandt

  • Bergedorf

paidGanz schlechte Neuigkeiten: Droht in Bergedorfs Innenstadt ein Jahr Stillstand?

Bergedorf macht aus der Not eine Tugend. Die Schließung von Karstadt und Karstadt Sport war zwar ein herber Schlag für die Innenstadt, hat aber auch viel in Bewegung gesetzt. So sind die Pläne für Neubauten mit vielen Wohnungen direkt im Bereich der Fußgängerzone weit gediehen. Doch jetzt platzt eine kleine Bombe, die bei Geschäftsleuten und Politik für Besorgnis sorgt.


