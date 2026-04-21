Galeristin Falckenberg: Ihr Lebenspartner fand sie tot im Bett neben sich



Der plötzliche Tod von Jenny Falckenberg sorgt in der Hamburger Gesellschaft für Bestürzung. Sie starb völlig unerwartet in der Nacht zu Sonntag in ihrer Wohnung in Alsterdorf. Jetzt meldet sich ihr Lebensgefährte zu Wort.

Die renommierte Hamburger Galeristin und Kunstagentin wurde nur 45 Jahre alt. Polizeisprecher Thilo Marxsen erklärte gegenüber der MOPO: „Nach derzeitigen Erkenntnissen fand ihr Lebensgefährte die 45-Jährige leblos auf und informierte den Notruf 112. Die Rettungskräfte konnten wenig später nur noch den Tod der Frau feststellen.”

Mögliche Ursache für Tod von Jenny Falckenberg

Mit Alexander Franke (49), dem ehemaligen Geschäftsführer des Alsterhauses, war Falckenberg seit 2021 liiert. An ihrem letzten Abend kochte das Paar gemeinsam, berichtet die „Bild“. „Ich bin froh, dass ich bei ihr war. Das ist das Wichtigste. Sie ist friedlich neben mir eingeschlafen. Das ist so traurig. Es kam alles so unerwartet, wir sind alle geschockt“, wird Franke in dem Bericht zitiert.

Jenny Falckenberg litt an Epilepsie und feierte gerne. In den vergangenen Monaten ließ sie sich aufgrund ihres Alkoholkonsums mehrfach ärztlich behandeln, heißt es in dem Bericht. „In den letzten Monaten hat sie so gut wie gar nichts mehr getrunken“, zitiert die „Bild“ einen Vertrauten. Das LKA hat Ermittlungen zur genauen Todesursache eingeleitet.

Jenny mit ihrem Vater, dem bekannten Kunstsammler Harald Falckenberg (†80) 2016. picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB Jenny mit ihrem Vater, dem bekannten Kunstsammler Harald Falckenberg (†80) 2016.

Franke bestätigt, wie überraschend der Tod seiner Lebensgefährtin ist: „Sie hat viele Pläne gehabt, neue Projekte, die sie anstoßen wollte. Es ging ihr zuletzt gut. Deswegen reißt es uns alle aus dem Moment heraus. Weil wir alle nicht damit gerechnet haben, dass das passiert.“

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Die Tochter von Harald Falckenberg (†80), einem der weltweit größten Kunsthändler, hinterlässt zwei erwachsene Söhne. (js)