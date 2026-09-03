„Gäste lachen zu laut“: Café-Terrasse soll nach 43 Jahren verschwinden

Schluss mit Kaffee und Kuchen in der Sonne: Der Inhaber des beliebten Cafés darf den Außenbereich bald nicht mehr nutzen – und hat eine Petition gestartet.

Hier gibt es Kuchen, Avocadobrote und Eintöpfe – und das bestellen die Gäste vor allem im Freien auf der Terrasse. Das Café „Harry’s im Kaufrausch“ in der Isestraße 74 (Harvestehude) ist beliebt. Auch viele Besucher des Isemarktes kommen hier vorbei. Doch nun ist ein Streit um die Terrasse eskaliert.

Es war ein Schock für Harald Zachert. Seit fast 30 Jahren betreibt der 65-Jährige das kleine Café „Harry’s im Kaufrausch“ in Harvestehude. Hier spielt sich das Leben vor allem im Außenbereich ab, denn drinnen gibt es nur wenige Plätze. Doch nun hat die Eigentümergemeinschaft des Hauses beschlossen: Die Terrasse darf der Gastronom nicht mehr nutzen.

Das Café „Kaufrausch“ in Harvestehude soll die Terrasse räumen

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„Seit 43 Jahren gibt es hier ein Café, immer gab es einen Außenbereich“, sagt Harald Zachert im Gespräch mit der MOPO. Er selbst habe nicht von Beschwerden aus der Nachbarschaft gehört. Doch einige Eigentümer hätten sich schon länger an der Terrasse gestört: „Uns wurde unter anderem gesagt, dass unsere Gäste zu laut lachen“, so Zachert. „Auch ein kleines Münz-Auto für Kinder mussten wir aus diesem Grund schon abbauen.“

Der Außenbereich des Cafés „Harry’s im Kaufrausch“ darf bald nicht mehr genutzt werden. Florian Quandt

Immer wieder gibt es den Konflikt zwischen Gastronomen und Anwohnern in Hamburger Stadtteilen: Der Wunsch nach einem vollen, lebendigen Lokal – auch im Außenbereich – prallt auf das Bedürfnis nach Ruhe und Erholung der Nachbarn.

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In diesem Fall gehört der Außenbereich den Hausbesitzern. Lösungsvorschläge von Harald Zacherts Seite seien bisher abgelehnt worden. Stattdessen kam nun ein Beschluss der Eigentümergemeinschaft – er liegt auch der MOPO vor: „Ab Ende September dürfen wir die Terrasse nicht mehr nutzen, bis zum 31. Oktober sollen wir sie geräumt haben“, so Zachert.

Doch er wolle kämpfen, hat eine Petition gestartet: „Die Terrasse ist für viele Menschen ein wichtiger Ort der Begegnung. Hier tauschen sie sich aus und genießen das Leben im Viertel“, schreibt er darin.

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Für ihren Erhalt wolle er auch Kompromisse eingehen: „Falls es Beschwerden oder Auflagen gibt, sollten diese gemeinsam besprochen werden. Denkbar sind beispielsweise klare Nutzungszeiten.“ Denn: „Ohne die Terrasse ist die Existenz des Cafés bedroht. Das würde wirtschaftlich nicht funktionieren“, so Harald Zachert.

Die MOPO erreichte zwei Eigentümerinnen am Telefon – öffentlich äußern möchten sie sich derzeit nicht.