Sie hilft Hamburgs Mietern – hier geht ihr das Herz auf

Wohnungs-Kündigungen und Teuer-Mieten sind der Alltag von Sylvia Sonnemann (60), Juristin und Geschäftsführerin von Mieter helfen Mietern. Da braucht es einen Ort in der Natur voller Freude. Wo und wobei ihr noch das Herz aufgeht, verrät sie im MOPO-Fragebogen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Einen Hamburger Mietendeckel installieren und wenn noch Zeit ist, teures Wohnen auf Zeit als Zweckentfremdung verbieten.

Sylvia Sonnemann: Hier geht mir das Herz auf

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Im Eppendorfer Moor, da sichte ich oft Reiher, Kormorane, Bussarde – mitten in der Stadt.

Das Eppendorfer Moor ist ein echtes Idyll. Florian Quandt Das Eppendorfer Moor ist ein echtes Idyll.

3. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Dort, wo Menschen diverser Herkunft aufeinandertreffen und sich sein lassen, wie sie sind – also zum Beispiel die Sternschanze oder Barmbek.

4. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Franzbrötchen – lecker, Labskaus und Co. sind wie alle tierischen Speisen entbehrlich.

Hamburger sind distanziert, aber humorvoll

5. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee?

Dass Hamburger distanziert sind – ja, sie sind gern für sich, aber immer ansprechbar und humorvoll.

6. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Gärtnern, das Essen, das meine Frau Stephanie kocht, und ein Klimmzug bis Jahresende.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über einen Lokführer der Nordbahn, der sich bei jedem Halt auf freier Strecke eine Geschichte ausdachte.

8. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss?

Don’t remember, ich schätze auf dem Schulhof Eschenweg.