Lieblingsplätze an heißen Sommertagen? Am Wasser, ganz klar. Oder zumindest im Grünen. Wer keinen eigenen Garten hat, sucht sich einen. Mitten in Hamburg entstehen immer mehr Gemeinschaftsgärten. Rückzugsorte, Treffpunkte zum gemeinsamen Gärtnern und manchmal liegen sie sogar am Wasser. Und manchmal sind sie gar nicht so leicht zu finden. Wir haben uns auf die Suche gemacht.